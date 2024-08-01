"Нас було троє": вагітна фехтувальниця шокувала Олімпіаду

Фехтувальниця з Єгипту виступила на Олімпіаді вагітною, про що вона заявила вже після змагань. Зараз вона перебуває на сьомому місяці, тож її форма викликає не тільки подив, а й шалений захват.

Єгипетська фехтувальниця Нада Хафез шокувала цією новиною своїх підписників в інстаграмі. Єгипетська фехтувальниця виступала у тій же дисципліні, що й Ольга Харлан – індивідуальні змагання у шаблі.

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Тріумфальний поєдинок вагітної фехтувальниці

Нада Хафез розпочала виступ на Олімпіаді з перемоги над американкою Елізабет Тартаковскі – 15:13. Втім, вже наступну дуель в 1/8 фіналу вона програла корейській шаблістці Джон Ха Йон (7:15).

Те, що здається вам двома гравцями на п’єдесталі, насправді було трьома! Це була я, моя суперниця та моя маленька дитина, яка ще не з’явилася на світ! У нас із дитиною було чимало викликів, як фізичних, так і емоційних.



Американські гірки вагітності важкі самі по собі, але боротьба за баланс між життям і спортом була не менш напруженою, але воно того варте. Я пишу цей пост, щоб сказати, що мене переповнює гордість за те, що я пройшла до 16-го місця,

– поділилася майбутня матуся у мережі.



Це третя Олімпіада у кар'єрі Хафез, проте, як підкреслила спортсменка, саме ця стала по-справжньому особливою: "Тричі Олімпієць, але цього разу з маленьким олімпійцем!".

За словами фехтувальниці, такий успіх став можливий завдяки довірі чоловіка та сім’ї. Результат у Парижі на олімпійському рівні є найкращим у її кар’єрі.

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