Позаздрив би Да Вінчі: 2-річний художник продає картини за тисячі доларів

Кожна дитина – неймовірно талановита. Але є ті, в кого здібності проявляються у такому ранньому віці, що не одразу віриш, що усю роботу вони роблять власними руками.

Лоран Шварц – маленький художник з Німеччини, який почав підкорювати світ мистецтва. Йому лише 2 роки, про його талант вже говорять на кількох континентах.

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Батьки помітили потяг малюка до малювання на курорті. Він не хотів виходити з ігрової кімнати, де були олівці та фарби. Коли сім'я повернулася додому, то Лорану облаштували художню студію з усім необхідним. Батьки були вражені, коли він почав створювати справжні шедеври.

Він сам вирішує, коли йому малювати. Іноді не з'являється в майстерні протягом 3 – 4 тижнів, але потім раптом пірнає в процес з головою,

– розповіла мама художника.

Шедеври Лорана підкорили колекціонерів / Фото з інстаграму laurents.art

Мама хлопчика створила сторінку в інстаграмі, щоб ділитися результатами його творчості. Зараз в нього майже 30 тисяч підписників.

Колекціонери наввипередки скуповують картини хлопчика, їх вартість вже сягає 7 тисяч доларів. Усі гроші надходять на рахунок, доступ до якого він отримає лише після 18 років.