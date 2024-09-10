"Не може читати з листочка": доньці зіркової Кіри Найтлі діагностували рідкісне захворювання

З дитинства Кірі Найтлі доводилося боротися з рідкісною хворобою. Схоже на те, що вона передала її своїй доньці.

Від матері до дитини

Акторка та модель Кіра Найтлі з 6 років була змушена боротися з дислексією. Як розповіла зірка, її доньці діагностували те саме захворювання.

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Оскільки їй важко читати з листка, то свої репліки вона вчить на слух, і те ж саме повторює з дитиною.

Її пам'ять — просто приголомшлива,

– сказала акторка.

У Кіри дві доньки – 8-річна Еді та 4-річна Делайла. У кого саме з них дислексія, Кіра вирішила поки що не казати.

Що таке дислексія

Це рідкісне захворювання, яке означає вибіркове порушення здатності опанувати певні навички. Це можуть бути такі важливі для навчання речі як:

читання вголос;

читання про себе;

правопис;

розуміння прочитаного;

швидкість читання.

Дислексія може бути вродженою або набутою, вона має неврологічне походження і не пов'язане з рівнем інтелекту. З віком дислексія не зникає, але з нею можна навчитися жити.

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