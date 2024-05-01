Коли діти кажуть, що бояться монстрів – не варто сприймати це як жарт або вигадку. Принаймні, випадок однієї сім'ї у США вказує, що завжди краще бути пильними.

Трирічна Сейлор Клас, яка разом із батьками живе у фермерському будинку в Кароліні (США), скаржилася батькам на те, що у її кімнаті завелися монстри. Вона вперто заявляла, що вони живуть просто у стінах будинку.

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Батьки Сейлор вважали, що в неї просто бурхлива уява. Вони навіть намагалися вирішити проблему показом мультика "Корпорація монстрів".

Ми навіть дали їй пляшку води з розпилювачем та сказали, що це зброя від монстрів,

– розповіли батьки.

Але з кожним днем історії Ешлі ставали все більш лячними. Тепер вона казала, що хтось живе в її шафі.

На підказку дорослих наштовхнув рій бджіл, який залетів до їхнього столітнього будинку. Вони припустили, що дитина просто чує їх дзижчання.

Батьки звернулися до компанії, яка бореться зі шкідниками. Ті сказали, що нічого не можуть вдіяти – ці бджоли медоносні та перебувають під охороною США. Довелося йти до бджоляра. Той охоче пішов до будинку, і там його чекав сюрприз.

У стінах будинку він виявив вулик гігантських розмірів, який якраз наближався до стелі кімнати, де жила дівчинка. Бджоляр ще ніколи не бачив вулика так глибоко у стінах будинку.

Довелося розбирати стіну будинку. В ній жило 55 – 65 тисяч бджіл, стільники важили 45 кілограмів. Комах забрали у спеціальний бджолиний притулок. Бджоли також пошкодили електричну проводку будинку, загальна сума збитків склала 20 тисяч доларів.

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