Не сором'язлива: чому дитина не говорить з чужими людьми та що з цим робити

Соціалізація – вкрай важливий етап розвитку усіх дітей. Цілком логічно, коли вони неохоче розмовляють з чужими людьми, однак цей процес не повинен тривати надто довго, інакше може сигналізувати про проблеми.

Як пояснила дитяча психіатриня Оксана Ведь, діти можуть не говорити зі сторонніми людьми через елективний мутизм. Це тривожний розлад, про який батьки не знають і проявляють роздратування чи іншу помилкову реакцію.

Цікаво Молодь стає менш щасливою за старші покоління – яка причина змушує бити тривогу

Цей тривожний розлад трапляється в 1% дітей віком від 4 до 8 років,

– пояснила фахівчиня.

Причинами виникнення мутизму може стати генетика (вроджена соромʼязливість або тривожний темперамент), або ж травматичні події. Діти можуть відчути, що під час мовчання не так хвилюються, як під час розмови, тому не йдуть на контакт, і з часом ця поведінка стає постійною.

Сором'язливість – не єдина причина, чому діти не хочуть розмовляти / Фото Pixabay

Варто звернути увагу на такі критерії:

дитина не говорить лише в конкретних соціальних ситуаціях;

порушення тривають понад місяць (тут зважити, чи співпадає з початком шкільного життя та адаптацією);

причина мовчання не ховається у незнанні мови або слів.

Селективний мутизм може провокувати супутні тривожні розлади, тому краще негайно звертатися до фахівців. Також батькам потрібно пояснити близьким, що відбувається, та записати дитину на когнітивно--поведінкову терапію.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.