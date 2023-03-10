Хтось дає малюку воду, а хто навіть варить фруктові компоти після 6 місяців. То які саме потреби може задовольнити материнське молоко та як бути зі спрагою, розповіла педіатриня Анна Сєрова.

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Чи потрібно давати воду немовлятам

Лікарка запевняє, що додавати воду у раціон дитини не потрібно і навіть небезпечно. Варто почати з того, що необхідну рідину дитина може отримати із грудного молока мами.

Склад грудного молока

Організм жінки природно виробляє грудне молоко, яке може повноцінно задовольнити всі харчові потреби дитячого організму, забезпечити правильний ріст та розвиток, зміцнити імунну систему. Воно є джерелом живлення, зволоження та захисту.

Грудне молоко на 90% складається саме з води. Вона підтримує водний баланс, допомагає регулювати температуру тіла, змащує суглоби та захищає органи. У складі також є вуглеводи, які слугують найкращим джерелом енергії для функціонування мозку. У грудному молоці вони представлені у вигляді лактози, тобто цукру. Цікаво, що грудне ﻿молоко містить більше лактози, ніж коров'яче.



Дитина отримує необхідну воду з молоком матері / Фото Pexels

Грудне молоко багате ліпідами, білками, які створюють, зміцнюють і відновлюють тканини організму, біоактивними компонентами та мікроелементами.

То чому ж вода не потрібна

Як бачимо, молоко, у складі якого є найбільше води, є найкращим біодоступним продуктом для немовляти. До того ж жоден навіть найдорожчий виробник води не може гарантувати вам на 100% безпечного продукту.

Експертка з грудного вигодовування попереджає, що додавання води у раціон немовля може нести загрозу лактації. Адже після того, як ви наповните шлунок дитини водою, в неї навряд чи виникне бажання прикластися до грудей.