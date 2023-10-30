Материнство важливіше, ніж Голівуд

У 2001 році Шерон Стоун опинилася у серйозній небезпеці. Хребетна артерія кровоточила у її мозок впродовж 9 днів, і лікарі давали лише 1% на те, що вона виживе.

Цікаво "Хоробрий Володимир": Зеленський став героєм дитячої книги

Коли небезпека минула, акторка повністю змінила погляди на життя, а особливо це проявилося після того, як вона стала матір'ю.

Я щаслива, що обрала материнство як здоровий підхід до свого життя і що я не поставила на перше місце Голлівуд,

– розповіла Шерон Стоун.

65-річна зірка Голівуду всиновила трьох хлопчиків: Роана, Лерда та Куїнна.

Шерон Стоун з сином Лердом / Фото Gregg DeGuire/WireImage

Коли трапився інцидент, в неї настали складні часи: шлюб з Бронштейном розпався, пропозицій з Голівуду не надходило. Також акторка затиналася та мала проблеми із зором.

Я втратила усі гроші, право опікуватися дитиною, кар'єру. Більшу частину цього всього мені так і не вдалося повернути, але завдяки материнству я зрозуміла, з чим мені добре і чого достатньо,

– заявила Стоун.

Вона також додала, що мета стати натхненням для синів додавало їй сили у скрутні часи, і вона рада, що змогла впоратися із цим завданням та подолати усі негаразди.