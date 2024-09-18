Це треба припиняти: педагог пояснив, у чому небезпека надмірної опіки над підлітками

Очевидно, що батьки намагаються бути залученими у життя дітей та всіляко їм допомагати. Та це не повинно порушувати певних рамок, інакше дорослі роблять дітям "ведмежу послугу".

Потреби дитини важливіші за комфорт батьків

Як розповів академічний репетитор Нед Джонсон, він все частіше стає свідком надмірної опіки батьків над дітьми, навіть коли мова йде про старшу школу та студентів. Дорослі намагаються все передбачити та бути максимально залученими у життя дітей, але у всьому повинна бути межа.

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Батькам здається, що все під контролем, а дитина завжди отримає допомогу, але це ілюзія. Насправді вони завдають великої шкоди майбутньому своїх дітей,

– наголошує він.

У чому небезпека

Для того, щоб діти розвивали свою впевненість, їм вкрай важливо мати відчуття компетентності.

Компетентність дає дітям розуміння, що вони цілком здатні на будь-які завдання, якими б складними ті не були,

– розповів педагог.

Коли дорослі негайно беруться вирішувати проблеми дітей, вони підривають це відчуття, що є серйозним ударом для самооцінки. Батьки наче промовляють "Ти сам не впораєшся", а це зовсім не те, що потрібно дітям для успішного майбутнього.

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