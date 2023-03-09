Така практика може бути небезпечною для вашої дитини, попереджає аАвстралійська експертка з безпеки дітей. Більше про загрозу такої практики розповідаємо у нашому матеріалі. –

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Чому немовлятам небезпечно спати з батьками

Авторка блогу BabySleepCode провела невеличкий експеримент, аби пояснити, що саме становить загрозу для життя дитини. Вся справа у матраці: для дорослих та діток передбачені різні атрибути для спання, які виготовлені з різних матеріалів.

Вияснилось, що більшість стандартних матраців для дорослих буду небезпечні для сну немовлят. Вже на 8 тижні життя деякі дітки вміють перевертатись зі спинки на животик. Дехто освоює це вміння до 5 місяці. Середня вага дитинки такого віку коливається від 5 до 7 кілограмів відповідно.

А тепер перейдемо до найцікавішого. Дитячий матрац стійки до будь-яких ум'ятин, тож навіть за умови перевертання, дитинка ніяким чином не провалюється всередину. Що не скажеш про дорослий матрац, який може стати загрозою для дихання дитини.

На відео жінка провела експеримент з гирями та дорослим матрацом середньої жорсткості. Вона продемонструвала, як легко матрац провалює навіть під вагою немовляти.