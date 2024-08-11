Це виходить з-під контролю: яка поширена звичка батьків може зруйнувати психіку дітей

Вчені стурбовані тим, як популярна тенденція впливає на дітей. На їхню думку, батькам потрібно бути куди обачнішими, ніж вони є зараз.

Небезпечна тенденція

Усі батьки хочуть зберегти такі теплі та світі моменти з дитинства малюків. Це цілком логічне бажання, а от те, як легко дорослі діляться інформацією про дітей – ні.

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Мелані Макговерн, яка представляє Better Business Bureau, відзначає, що діти стали дуже вразливими у мережі. Їхні особистості зловмисники почали красти так само як віртуальні особистості дорослих.

Негативний вплив на психіку

За словами вчених, фото в соцмережах навчають дітей будувати самооцінку на основі суспільного схвалення, що вкрай шкідливо. В такому випадку з часом вони будуть готові на все, аби отримати порцію цифрових вподобань.

Ще одна небезпека – контакт з незнайомцями. Щонайменше, він може зашкодити дитячій психіці, а в гіршому випадку дитина може потрапити під маніпулятивний вплив, опиратися якому вона не зможе через брак досвіду. Наслідки можуть бути жахливими та непередбачуваними, тож батькам варто слідкувати за тим, хто входить у коло віртуальних контактів їхніх дітей.