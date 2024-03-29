Неспокійний сон та крики посеред ночі – які причини безсоння дітей та що треба робити

Неспокійний сон у дітей – це проблема, до вирішення якої потрібно братися негайно. У них ще не сформована нервова система, тому список причин виникнення цього явища доволі об'ємний.

Неспокійний сон трапляється як у немовлят, так і в дітей старшого віку. Він має багато форм і може виникнути внаслідок занадто великої кількості вражень, під впливом подразників та навіть сигналізувати про те, що дитина захворіла.

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Якщо дитина "підстрибує" на ліжку, це може сигналізувати про те, що їй жарко. Можливо, варто відкрити вікна, або обрати легший одяг для сну. Батьки часто одягають дітей надто тепло, тож варто оцінити, чи не зробили ви ту саму помилку.

Також трапляється, що дитина плаче уві сні після дуже активного дня. Річ у тому, що нервова система навіть старших дітей ще тільки формується, тому велика кількість подразників дає про себе знати уночі. Через те, що мозок опрацьовує велику кількість інформації, сон дитини стає поверхневим, через що вона може дратуватися.

Хороший сон – запорука розвитку / Фото Pixabay

Як помічають батьки, часто проблеми зі сном можуть сигналізувати про те, що дитина підхопила інфекцію. У "пакеті" також можуть йти втрата апетиту. У цій ситуації потрібно пильно спостерігати за дитиною та в разі потреби негайно звертатися до педіатра.

Ще однією причиною неспокійного сну можуть бути нічні жахи. Найчастіше вони проявляються у дітей віком від 2 до 6 років. Зазвичай вони минають самостійно, тому особливих причин для хвилювання немає. Допомогти можуть заспокійливі ритуали перед сном, як-от читання, щоб дитина була спокійна та почувалася у безпеці.

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