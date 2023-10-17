Чому деякі діти народжуються ліворукими

Мікеланджело, Леонардо да Вінчі, Наполеон Бонапарт, Альберт Ейнштейн і Білл Гейтс – список видатних людей, які були ліворукими, доволі довгий. Був час, коли це не зупиняло батьків та вчителів перевчити дітей, які писали або працювали лівою, але тепер все зовсім інакше.

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Як з'ясували науковці, за ліворукість відповідає ген PCKS6, який впливає і на роботу мозку. Цікаво, що пошкодження та мутації цього гена стають причиною праворукості. Тобто, стандартом для людей якраз була ліворукість, але в ході еволюції правила гри змінилися. Зараз 10 – 12% від всього населення планети є шульгами.

Про що говорить ліворукість

Якщо у праворуких людей півкулі мозку асиметричні та мають різну структуру, то у лівшів мозок більш правильної форми, а місток між півкулями більший, що забезпечує кращий рівень "спілкування" між ними.

У ліворуких людей краще розвинена "творча" права півкуля мозку у порівнянні з праворукими, тому є шанс досягнути успіху в мистецтві та музиці. Втім, завдяки чудовому просторовому сприйняттю лівші не пасуть задніх і в точних науках.

Також науковці відзначають, що шульгам легше опанувати види спорту, де потрібно задіювати обидві руки. Окрім того, в них є можливості засвоювати більше інформації та користуватися хорошою епізодичною пам'яттю.

Тому якщо ваша дитина ліворука – у жодному разі не думайте перевчати її на "нормальну" праву руку, а допоможіть розвинути усі таланти та можливості, надані природою.