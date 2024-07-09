Усиновлений чоловік написав біологічним батькам через 56 років – що йому відповіли

Чоловік, якого в дитинстві усиновили, навіть через десятки років не полишав спроб знайти батьків. Врешті-решт його зусилля увінчалися успіхом.

Тривалі пошуки батьків

Як розповів син одного з жителів Канади, його тато був усиновленим одразу після народження. Одного дня йому на День народження подарували ДНК-тест, аби він зміг дізнатися більше про своє походження.

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Тато мав лише листа від біологічних батьків, в якому йшлося про те, що він народився в любові, але вони не могли дати йому гідний рівень життя,

– написав син.

Чоловік одразу написав двом людям, чиї дані відповідали його, і з нетерпінням чекав відповіді. І одного дня омріяні листи прийшли.

Що розповіли біологічні батьки

Майже одразу відгукнувся біологічний батько. Він був дуже щасливий, що таки знайшов сина, адже вже багато років мріяв про зустріч. Біологічна мама теж відповіла та розповіла, як усе було.

Вона завагітніла у 17, і її батько вирішив "не ганьбити родину" та організував усиновлення. З часом закохані розлучилися та створили сім'ї.

Зараз чоловік тримає тісний контакт з біологічними батьками, аби надолужити усі ці роки.

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