"Маленька владна королева": зіркова Адель мріє про доньку – коли планує поповнення у сім'ї

Співачка Адель не проти розширення сім'ї. Зараз в неї багато роботи, однак відкладати справу на безвік вона не збирається.

Співачка Адель несподівано розповіла про плани народити ще одну дитину. В неї є син від першого шлюбу з Саймоном Конеккі, однак тепер вона зустрічається з Річем Полом та бачить немовля як чудове продовження їхніх стосунків.

Читайте також "Це схоже на в'язницю": успішна бізнесвумен пояснила, чому її діти не ходять до школи

Зараз вона активно гастролює з концертами, але як тільки тур завершиться, Адель одразу буде втілювати план про народження дитини.

Як тільки я закінчу з усіма своїми зобов’язаннями та з усіма моїми виступами, я хочу народити дитину,

– сказала вона просто на одному з концертів.

Вона розповіла, що мріє про дівчинку, адже вже має сина Анджело і хотіла б спробувати себе у новому амплуа. Вона з гумором розповідає, що можливо дівчинка буде дуже примхлива.

Ох, це може бути справжня маленька владна королева,

– жартує співачка.

Шанувальники Адель зазначають, що вже не вперше вона розповідає про бажання народити від Пола. Схожі заяви зірка робила ще у серпні минулого року.

Раніше ми писали про те, чому Софія Вергара відмовилася народжувати для колишнього чоловіка.