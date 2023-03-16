Особливо багатим досвідом частенько хоче ділитись старше покоління. Про 7 порад, які давно втратили свою актуальність та не спростять вам батьківство, розповідаємо у нашому матеріалі.

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7 застарілих порад для дітей

Купати дитину щодня

Здебільшого порада стосується саме немовлят. Проте знайти ґрунтовне пояснення таких дій складно, адже як такої потреби робити це немає. Діти не мають вираженого запаху поту та й з'явитись він у надмірній кількості за добу не зможе. Оптимально проводити процедури кожні 2 – 3 дні. Якщо ж купання – це частина вашої рутини, що допомагає малечі розслабитись, можете робити його щоденно, лише не забувайте про зволоження шкіри.