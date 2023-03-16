Особливо багатим досвідом частенько хоче ділитись старше покоління. Про 7 порад, які давно втратили свою актуальність та не спростять вам батьківство, розповідаємо у нашому матеріалі.
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7 застарілих порад для дітей
Купати дитину щодня
Здебільшого порада стосується саме немовлят. Проте знайти ґрунтовне пояснення таких дій складно, адже як такої потреби робити це немає. Діти не мають вираженого запаху поту та й з'явитись він у надмірній кількості за добу не зможе. Оптимально проводити процедури кожні 2 – 3 дні. Якщо ж купання – це частина вашої рутини, що допомагає малечі розслабитись, можете робити його щоденно, лише не забувайте про зволоження шкіри.
Дитині для сну потрібна тиша і темрява
Ваше завдання не створити для малюка ідеальні умови для сну, жертвуючи власним комфортом, а привчити до різних ситуацій. Чим легше дитина засинатиме при світлі та фонових звуках, тим більш мобільними та гнучкими ви зможете бути.
Класична музика підвищує IQ дитини
Музика не впливає на IQ дитини / Фото Pexels
Музика точно потрібна дитині у процесі розвитку, але чи справді вона здатна вливати на розумові здібності? Поки підтвердити цей популярний міф не змогло жодне авторитетне дослідження вчених.
Не варто брати дитину на руки, коли вона плаче, ви її розпестите
Наслідування такої поради не лише збільшить шум у вашій домівці, але й породжує у малюка відчуття небезпеки. Ваші спроби заспокоїти малечу аж ніяк її не "розбалують". У немовлят до 4 місяців є лиш два способи заспокоїтись: мамині груди та обійми. Тож своєчасне вгамування крику дає дитині відчуття безпеки та допомагає зрозуміти, що батьки завжди поруч.
Дитину потрібно будити вночі, щоб змінити підгузок
Якщо йдеться про застарілі методи пеленання дітей, тоді порада буде актуальною. Але це точно не стосується сучасних засобів гігієни, які добре вбирають всі рідини, тож вашому малюку може бути комфортно всю ніч у підгузку.
Потрібно щоразу стерилізувати дитячі пляшечки та соски
Якщо у ваших буднях бракує ще одного нав'язливого завдання, ви можете себе "потішити" цим процесом. Проте потреби робити це щоразу немає. Вам обов'язково слід стерилізувати пляшечки та соски, коли ви вперше дістаєте їх з упаковування, але після цього достатньо води та мийного засобу.
Класти дитину спати на живіт небезпечно
Ризики справді існують, проте вони далеко не такі страшні, як це вважалось раніше. Підтвердила цей факт і низка досліджень, які порівнювали позиції сну малюка та визначали рівень синдрому раптової дитячої смерті.