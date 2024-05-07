Деякі батьки дуже мріють про донечок або синів. І на шляху до цієї мрії вони не бачать жодних перепон.

Ялансія Росаріо вперше стала мамою у 2009 році. Тоді в неї народився син, і багато людей їй казали, що вона вже не зможе народити дівчинку.

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Жителька Техасу дуже сильно мріяла про донечку, тому не збиралася зупинятися. Вона практично не робила пауз між вагітностями, але кожного разу на світ з'являвся хлопчик.

Коли вона вже була мамою 9 синів, то завагітніла двійнею. Усі були впевнені, що знову народяться хлопчики, але мрія Ялансії нарешті здійснилася – вона виношувала хлопчика та дівчинку.

Мати 11 дітей стала зіркою мережі та часто ділиться фрагментами сімейного життя. Омріяну дівчинку вона назвала Анхелітою.

Щойно я глянула на свою дівчинку, я навіть не могла повірити, що вимовляю слова "моя дочка". Я була так закохана в неї. Вона просто ідеальна,

– поділилася Ялансія.

Користувачі мережі вражені її прагненням мати донечку та захоплюються тим, що вона не зупинилася на шляху до мрії та народила таку чарівну крихітку.

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