Жінка ненароком назвала доньку на честь порноакторки: що вона планує робити

Вибір імені – важке завдання для багатьох батьків. Іноді у погоні за оригінальністю можна здобути дуже неочікуваний результат.

Невдалий вибір імені

Одна з користувачок соціальної мережі Reddit поділилася унікальною історією. Вона розповіла, що у пошуках імені для доньки довго вагалася між кількома варіантами, але згодом знайшла той, який припав до вподоби і її чоловіку – Евеліна Джульєт.

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Після народження доньки на світ жінка вирішила пошукати схоже ім'я в інтернеті. Мовляв, цікаво, яка доля спіткала тих, хто також обрав це ім'я.

Однак яким було її здивування, коли у відповідь на її запит пошуковик видав лише адреси порносайтів. І не дивно, адже одна з порнозірок працює за цим іменем.

Мати абсолютно не стурбована тим, що донька матиме таке ж ім'я, як в порноакторки, однак боїться, що у школі дитина може стати жертвою булінгу, якщо хтось також почне гуглити її ім'я. Користувачі соціальної мережі також порадили їй трішки погратися з іменем, аби пошуковик видавав інші результати.

У підсумку жінка подякувала усім за поради та повідомила, що ім'я Евеліна залишить, а от другу частину таки змінить.