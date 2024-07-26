Важливий аспект виховання: чому з дітьми так важливо жартувати, особливо – після конфліктів
Джерело:CNN
Налагодити стосунки з дітьми – важливе завдання для всіх батьків. І прекрасним інструментом для цього є гумор.
Жартувати попри все
Чим старшими стають діти, тим важче знайти з ними спільний контакт. З часом вони навіть починають закочувати очі, коли дорослі намагаються жартувати.
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Втім, науковці радять не зупинятися навіть в цьому випадку та не виключати гумор з комунікації. Як показало їхнє дослідження, жарти відіграють велику роль у вихованні.
Чому гумор такий важливий
Як розповіла співавтор дослідження Енн Лібера, ад’юнкт-професор комедійного мистецтва в Колумбійському коледжі Чикаго, гумор завжди покращує стосунки між дітьми та батьками.
Окрім того, він навчає дітей нового погляду на речі, дозволяє побачити все під новим кутом,
– додала вона.
Відтак, батькам варто знати: якщо у стосунках з дітьми присутній гумор, отже, вони рухаються у правильному напрямку.
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