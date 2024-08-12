Якщо все затягується: як пришвидшити пологи

Пологи непередбачувані та іноді можуть тривати довше, ніж ви могли сподіватися. Є кілька способів, за допомогою яких можна пришвидшити цей процес.

Після багатьох місяців вагітності та очікування зустрічі з дитиною кожна мама з нетерпінням чекає дня пологів. Проте інколи цей процес може затягнутися. Є кілька методик, дозволених наукою, які можуть вам допомогти.

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Як прискорити пологи

Якщо є потреба пришвидшити родову діяльність, одним із найкращих методів стане є ходьба або стояння. Однією з головних переваг є сила тяжіння, яка допомагає збільшити тиск на шийку матки та сприяє опусканню дитини в таз.

Дослідження демонструють, що коли жінки перебувають у вертикальному положенні та рухаються, зазвичай мають коротші пологи, повідомляють про менший біль, отримують менше втручання та більш задоволені своїм досвідом пологів.

Ще один дієвий метод – стимуляція грудей. Вчені довели, що таким чином вивільняється окситоцин у кров, що може викликати скорочення.

Окситоцин – гормон, який допомагає людям відчувати прив'язаність та любов. Він також важливий для пологів і грудного вигодовування, оскільки допомагає скорочувати матку та виділяти молоко.

Тут жінкам може допомогти молоковідсмоктувач, який варто використовувати для стимуляції сосків або це можна зробити за допомогою масажу.

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