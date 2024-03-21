Так виховують нещасливих людей: яких поширених помилок треба уникати усім

Щастя дітей – це найбільша мрія усіх батьків. На жаль, прагнення цього інколи завдає шкоди, а не приносить користь та наближає до мети.

Поширені помилки батьків, які завадять щастю дитини

Як розповіла психологиня Олена Любченко, батьки завжди хочуть для дітей лише найкращого, але не завжди у них це виходить. Є кілька поширених помилок, які не лише заважатимуть усій сім'ї, а й стануть перепоною на шляху дитини до щастя.

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Забути про себе

Часто батьки присвячують увесь свій час роботі та дітям, не залишаючи нічого для себе. Згодом це може обернутися депресією та звинуваченням дитини у втрачених можливостях, що стане страшним ударом для дитячої психіки.

Критика, а не пояснення

Просто запам'ятайте, що незалежно від віку дитини критика просто неприпустима. В іншому випадку розвинути впевненість дитини у своїх силах вам вже не вдасться.



Виховання щасливих дітей – це мистецтво / Фото Pixabay

Контроль

Дитина має відчувати повну свободу у виборі своїх смаків та активностей. В іншому випадку вона все життя опиратиметься на думку інших, і сприяти її щастю це точно не буде.

Порівняння

Гріх, якого батькам дуже рідко вдається уникнути. Він навчає дитину "змагатися" з усіма довкола та постійно визначати свій успіх на основі порівняння з іншими людьми. Щасливі люди так не живуть.

Відсутність розмов та "вітрина"

Увага – це найцінніше, що ми можемо подарувати нашим дітям. Завжди пам'ятайте про це та постійно розпитуйте дитину про її відчуття, зацікавлення та мрії. І забудьте про "вітрину" ваших стосунків – не треба вчити дітей виставляти на показ "ідеальну" картинку, коли насправді все не так.