"Ми можемо не говорити 2 дні": зірковий Кріштіану Роналду розповів про "свою" рису синів

Зірковий Кріштіану Роналду є не лише успішним спортсменом, а й чудовим багатодітним татусем. До його сім'ї завжди прикуто багато уваги, але особливо пресі цікаві його стосунки з Кріштіану-молодшим.

Характер переможця

Як розповів португалець, він щодня грає в падель (різновид тенісу) із сином, подекуди змагання заходять аж надто далеко. Якщо Кріштіану-молодший програє, то може довго злитися на тата.

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Однак зірка вбачає у цьому лише позитив, адже це означає, що хлопець не вміє програвати і не може змиритися з поразкою.

Ми з Кріштіану-молодшим злимося, ми не розмовляємо вже два дні, тому що кожен з нас хоче бути переможцем. Я щасливий, навіть маленький Маттео злиться, коли програє, мені це подобається. Мої діти такі самі, як я. Я їх цього не вчу, але вони бачать на моєму прикладі, – розповів Роналду.

Підтримка без тиску

Кріштіану-молодший хоче повторити шлях батька та стати зірковим футболістом. 14-річний хлопець грав у всіх молодіжних командах клубів, де виступав Роналду, і зараз перебуває в саудівському Аль-Насрі.

Хлопець робить успіхи, однак татусь не збирається вимагати від нього надто багато.

Якщо він не стане гравцем, знайде іншу роботу, я завжди буду його підтримувати. Ми не можемо тиснути на наших синів, тому що ми знамениті,

– наголосив португалець.

Раніше ми писали про те, що вченим вдалося зрозуміти, яка сполука у повсякденній продукції провокує раннє статеве дозрівання дітей.