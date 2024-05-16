Красуня, як і всі українки: на Вінничині народилася дівчинка, яку одразу вбрали у вишиванку

Діти, народжені на День вишиванки, особливі. І трапляється, що їх одразу знайомлять з одним із найважливіших символів України.

Кожного року на День вишиванки пологовий будинок у Калинівці, що на Вінничині, проводить акція "Народжені у вишиванці". Малюків, які приходять на світ у цей день, одягають у сорочку, яка є важливим символом України.

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Цього року на День вишиванки народилася дівчинка з Писарівки. Вона отримала свою першу вишиту сорочку, яка їй неймовірно пасує.

Дівчинка є другою дитиною у сім'ї. Вона прийшла у цей світ о 9 годині ранку. Малеча зростом 50 сантиметрів у вишиванці виглядає просто чарівно.

Красуня-україночка / Фото Калинівської ОТГ

Сьогодні вишита сорочка – це не просто одяг, а символ України. І наші дітки, які отримали у пологовому відділенні свої перші сорочки, як і всі діти України, зростають патріотами своєї Батьківщини,

– розповіли у пологовому.

Загалом з 2017 року, коли було започатковано акції, вишиванки до народження отримали 26 діточок.

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