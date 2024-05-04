Ось це так "старанна" родина: троє родичів-чоловіків стали батьками понад 600 дітей

Донорство сперми за кордоном є дуже поширеним явищем. І трапляється, коли чоловіки стають батьками далеко не однієї дитини.

У Квебеку трапилася історія, яка швидко розлетілася всім світом. Троє чоловіків з однієї родини стали донорами сперми для всіх жінок у провінції, які намагалися завагітніти.

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Жінки відгукувалися у Facebook на приватне оголошення про донорство. Воно не мало жодного стосунку до Міністерства охорони здоров'я Канади, а отже, було позбавлене будь-якого контролю.

Цю історію "розкопали" журналісти Марі-Крістін Бержерон і Максимом Ландрі. Вони з'ясували, що у трьох чоловіків з однієї родини разом понад 600 дітей. Матері дітей були шоковані, коли дізналися, що в малюків сотні біологічних братів і сестер.

Чоловіки просто подавали оголошення у Facebook / Скриншот з відео

На жаль, у цієї історії може бути ще більш темний бік – двоє з донорів мають рідкісне генетичне захворювання, яке вражає печінку. На жаль, є шанси, що воно передалося багатьом дітям.

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