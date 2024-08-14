"Загинув у теракті 11 вересня": син шокував маму своїм "попереднім життям" – факти збіглися

Подружжя у США розповідає, що їхній син пам'ятає "попереднє життя". Вони думали, що це звичайна балаканина, однак були шоковані, коли факти, про які він говорив, почали підтверджуватися.

Особливий хлопчик

У 2004 році у подружжя Моллі та Ріка із США народився хлопчик Кейд. Вони відзначили, що малюк швидко розвивається та використовує складні слова вже у віці двох років.

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Однак справжній шок вона пережила, коли у віці трьох років малюк почав плакати уночі та розповідати, що працює у високій будівлі у Нью-Йорку, з вікна якої видно Статую Свободи. В неї вдарився літак, і в результаті він падає з будівлею та помирає.

Він не був у Нью-Йорку і не міг чути про 11 вересня. Це просто не вкладалося в голові,

– розповіла мама хлопчика.

Шокуюче відкриття

З плином часу у хлопчика почав розвиватися панічний страх високих будівель та літаків. Він пояснював це тим, що "літак врізався у вежу і застряг у ній".

Коли я падав, я був ще живий, але потім на мене впав уламок, і все зникло,

– шокував він батьків.

Для мами це було занадто. Вона почала шукати людину, якою "був Кейд, коли це все сталося". І яким же ж був її подив, коли один з некрологів жертв 11 вересня був саме про людину, якою себе "пам'ятав" хлопчик, а факти життя повністю збігалися з розповідями малюка.

Я знайшла некролог, фотографії, але навіть не думала про те, щоб зв'язатися з родиною жертви. Що я мала сказати? Ваш син не загинув, він просто став іншою людиною?

– бентежилася Моллі.

Що з хлопцем зараз

Раніше батьки розповідали, що Кейду вдалося покращити оцінки у школі, він також почав грати у футбол. Зараз йому близько 20 років, але подробиці про його долю наразі не розголошуються.