Ради дочери: женщина беременела 15 лет подряд и родила 10 мальчиков – осуществила ли мечту

Некоторые родители очень мечтают о дочерях или сыновьях. И на пути к этой мечте они не видят никаких преград.

Ялансия Росарио впервые стала мамой в 2009 году. Тогда у нее родился сын, и многие люди ей говорили, что она уже не сможет родить девочку.

Читайте также Вот это так "старательная" семья: трое родственников-мужчин стали родителями более 600 детей

Жительница Техаса очень сильно мечтала о дочери, поэтому не собиралась останавливаться. Она практически не делала пауз между беременностями, но каждый раз на свет появлялся мальчик.

Когда она уже была мамой 9 сыновей, то забеременела двойней. Все были уверены, что снова родятся мальчики, но мечта Ялансии наконец осуществилась – она вынашивала мальчика и девочку.

Мать 11 детей стала звездой сети и часто делится фрагментами семейной жизни. Желанную девочку она назвала Анхелитой.

Как только я взглянула на свою девочку, я даже не могла поверить, что произношу слова "моя дочь". Я была так влюблена в нее. Она просто идеальная,

– поделилась Ялансия.

Пользователи сети поражены ее стремлением иметь дочь и восхищаются тем, что она не остановилась на пути к мечте и родила такую очаровательную кроху.

Ранее мы писали о том, как у белых родителей родился темнокожий младенец и как это объяснила наука.