Женщина ненароком назвала дочь в честь порноактрисы: что она планирует делать

Выбор имени – трудная задача для многих родителей. Иногда в погоне за оригинальностью можно получить очень неожиданный результат.

Неудачный выбор имени

Одна из пользовательниц социальной сети Reddit поделилась уникальной историей. Она рассказала, что в поисках имени для дочери долго колебалась между несколькими вариантами, но впоследствии нашла тот, который пришелся по душе и ее мужу – Эвелина Джульет.

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После рождения дочери на свет женщина решила поискать похожее имя в интернете. Мол, интересно, какая судьба постигла тех, кто также выбрал это имя.

Однако каким было ее удивление, когда в ответ на ее запрос поисковик выдал только адреса порносайтов. И неудивительно, ведь одна из порнозвезд работает под этим именем.

Мать совершенно не обеспокоена тем, что дочь будет иметь такое же имя, как у порноактрисы, однако боится, что в школе ребенок может стать жертвой буллинга, если кто-то также начнет гуглить ее имя. Пользователи социальной сети также посоветовали ей немного поиграть с именем, чтобы поисковик выдавал другие результаты.

В итоге женщина поблагодарила всех за советы и сообщила, что имя Эвелина оставит, а вот вторую часть таки изменит.