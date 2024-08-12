Если все затягивается: как ускорить роды

Роды непредсказуемы и иногда могут длиться дольше, чем вы могли надеяться. Есть несколько способов, с помощью которых можно ускорить этот процесс.

После многих месяцев беременности и ожидания встречи с ребенком каждая мама с нетерпением ждет дня родов. Однако иногда этот процесс может затянуться. Есть несколько методик, разрешенных наукой, которые могут вам помочь.

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Как ускорить роды

Если есть необходимость ускорить родовую деятельность, одним из лучших методов станет ходьба или стояние. Одним из главных преимуществ является сила тяжести, которая помогает увеличить давление на шейку матки и способствует опусканию ребенка в таз.

Исследования демонстрируют, что когда женщины находятся в вертикальном положении и двигаются, обычно имеют короткие роды, сообщают о меньшей боли, получают меньше вмешательства и более довольны своим опытом родов.

Еще один действенный метод – стимуляция груди. Ученые доказали, что таким образом высвобождается окситоцин в кровь, что может вызвать сокращения.

Окситоцин – гормон, который помогает людям чувствовать привязанность и любовь. Он также важен для родов и грудного вскармливания, поскольку помогает сокращать матку и выделять молоко.

Здесь женщинам может помочь молокоотсос, который стоит использовать для стимуляции сосков или это можно сделать с помощью массажа.

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