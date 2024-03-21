Так воспитывают несчастных людей – каких распространенных ошибок нужно избегать всем

Счастье детей – это самая большая мечта всех родителей. К сожалению, стремление к этому иногда наносит вред, а не приносит пользу и приближает к цели.

Распространенные ошибки родителей, которые помешают счастью ребенка

Как рассказала психолог Елена Любченко, родители всегда хотят для детей только лучшего, но не всегда у них это получается. Есть несколько распространенных ошибок, которые не только будут мешать всей семье, но и станут преградой на пути ребенка к счастью.

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Забыть о себе

Часто родители посвящают все свое время работе и детям, не оставляя ничего для себя. Впоследствии это может обернуться депрессией и обвинением ребенка в упущенных возможностях, что станет страшным ударом для детской психики.

Критика, а не объяснения

Просто запомните, что независимо от возраста ребенка критика просто недопустима. В противном случае развить уверенность ребенка в своих силах вам уже не удастся.

Воспитание счастливых детей – это искусство / Фото Pixabay

Контроль

Ребенок должен чувствовать полную свободу в выборе своих вкусов и активностей. В противном случае он всю жизнь будет опираться на мнение других, и способствовать его счастью это точно не будет.

Сравнение

Грех, которого родителям очень редко удается избежать. Он учит ребенка "соревноваться" со всеми вокруг и постоянно определять свой успех на основе сравнения с другими людьми. Счастливые люди так не живут.

Отсутствие разговоров и "витрина"

Внимание – это самое ценное, что мы можем подарить нашим детям. Всегда помните об этом и постоянно расспрашивайте ребенка о его ощущениях, интересах и мечтах. И забудьте о "витрине" ваших отношений – не надо учить детей выставлять на показ "идеальную" картинку, когда на самом деле все не так.