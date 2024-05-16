Красавица, как и все украинки: в Винницкой области родилась девочка, которую сразу нарядили в вышиванку

Дети, рожденные в День вышиванки, особенные. И случается, что их сразу знакомят с одним из важнейших символов Украины.

Ежегодно на День вышиванки роддом в Калиновке, что в Винницкой области, проводит акция “Рожденные в вышиванке”. Малышей, которые приходят на свет в этот день, одевают в рубашку, которая является важным символом Украины.

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В этом году на День вышиванки родилась девочка из Писаревки. Она получила свою первую вышитую рубашку, которая ей невероятно идет.

Девочка является вторым ребенком в семье. Она пришла в этот мир в 9 часов утра. Малышка ростом 50 сантиметров в вышиванке выглядит просто волшебно.

Красавица-украиночка / Фото Калиновской ОТГ

Сегодня вышитая рубашка – это не просто одежда, а символ Украины. И наши детки, которые получили в родильном отделении свои первые рубашки, как и все дети Украины, растут патриотами своей Родины,

– рассказали в родильном отделении.

Всего с 2017 года, когда было начато акции, вышиванки к рождению получили 26 детишек.

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