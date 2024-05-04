Вот это так "старательная" семья: трое родственников-мужчин стали родителями более 600 детей
Источник:Noovo Info
Донорство спермы за рубежом является очень распространенным явлением. И случается, когда мужчины становятся родителями далеко не одного ребенка.
В Квебеке случилась история, которая быстро разлетелась по всему миру. Трое мужчин из одной семьи стали донорами спермы для всех женщин в провинции, которые пытались забеременеть.
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Женщины откликались в Facebook на частное объявление о донорстве. Оно не имело никакого отношения к Министерству здравоохранения Канады, а значит, было лишено какого-либо контроля.
Эту историю "раскопали" журналисты Мари-Кристин Бержерон и Максимом Ландри. Они выяснили, что у трех мужчин из одной семьи вместе более 600 детей. Матери детей были шокированы, когда узнали, что у малышей сотни биологических братьев и сестер.
Мужчины просто подавали объявления в Facebook / Скриншот с видео
К сожалению, у этой истории может быть еще более темная сторона – двое из доноров имеют редкое генетическое заболевание, которое поражает печень. К сожалению, есть шансы, что оно передалось многим детям.
Недавно мы писали об интересной черте, которая свидетельствует о высоком интеллекте у ребенка.