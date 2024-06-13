Ты – не ты, когда голоден: забавный малыш разбудил маму в 5:30 утра – виновата микроволновка

Брук Шерн воспитывает двоих детей. Однажды она проснулась в 5:30 утра от странного звука, и была ошеломлена от того, что делал ее сын.

Ранний завтрак

Однажды утром Брук проснулась с утра пораньше из-за странного звука. Как выяснилось, кто-то включил микроволновую печь.

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Она прокралась на кухню, чтобы взглянуть, что же там происходит. Увиденное крайне растрогало женщину.

Ее маленький сын Ашер в такое раннее время решил разогреть еду. Когда же все было готово, мальчик пошел к кроватке своей сестренке. Сначала он передал ей еду, а затем и сам залез к девочке, чтобы раздели трапезу.



Видео, которое растрогало сеть

Такое невозможно придумать,

– прокомментировала Брук свое видео.

Как выяснилось позже, Ашер просто обожает кормить свою сестру. Он часто приносит ей завтрак в кроватку, а также покупает ей мороженое, печенье и попкорн, когда есть такая возможность. Такая искренняя любовь братика к сестренке растрогала сеть, а люди в более 400 комментариях выражают восхищение поступком Ашера.

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