"Месть Льва": львовские дети собрали 2 миллиона гривен – сколько дронов отправится на фронт

Украинские дети прилагают невероятные усилия, чтобы помочь героическим ВСУ. Львовские школьники сделали очередной весомый вклад в будущую победу.

Недавно львовские школьники провели много ярмарок, на которых собирали деньги для ВСУ. В целом детям удалось аккумулировать 2 миллиона гривен.

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Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, эти деньги уже конвертировали в оружие. Уже в ближайшее время приобретенная техника отправится на фронт.

Ученики собрали на ВСУ 2 миллиона гривен / Фото из фейсбука Андрея Садового

Помните писал, что ко Дню города львовские школьники собрали на ярмарках почти 2 миллиона гривен? Это все #ПомстаЛева. Сегодня эти деньги превратились в 154 FPV-дрона. Они уже сегодня отправляются к нашим защитникам туда, где сейчас тяжелее всего,

– написал мэр Львова.

154 дрона вскоре отправятся на фронт / Фото из фейсбука Андрея Садового

Он также поблагодарил всех учеников, учителей и родителей, которые приняли участие в организации ярмарок и присоединились к сбору средств.

Ранее сеть покорил мальчик, который декламирует стихи и собирает деньги га ВСУ.