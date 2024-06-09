Маму рассмешили "трюки" ребенка в утробе, которые она увидела на УЗИ: вы тоже не сдержите улыбки

Дети способны удивлять, даже находясь в утробе матери. Благодаря УЗИ можно увидеть немалую часть их жизни.

Интересный случай на УЗИ

20-летняя британка Мэдди Лундстрам рассказала о курьезе, который случился с ней во время очередного планового УЗИ. Это случилось на 25 неделе ее беременности.

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Все было в порядке, однако у нее случилось кровотечение. Врачи заверили, что все в порядке, но риск потерять ребенка оставался всегда. У женщины началась паранойя.

Обследование показало, что на шейке матки Мэдди есть опухоль. Мама женщины болела раком, но биопсия дала отрицательный результат.

Во время УЗИ моя девочка сначала не смотрела в камеру, а потом через несколько секунд уже поднимала пальцы вверх, будто сказала: "Я в порядке, иди прочь",

– вспоминает Мэдди.

Младенец пытается успокоить мать / Фото SNBC

Этот курьез рассмешил как ее, так и медицинский персонал. Действительно, ребенок будто чувствовал переживания мамы и пытался ее успокоить. Наверное, малыши во время УЗИ – это всегда интересная история, рассказать свою часть которой может каждая женщина, ЧТО стала мамой.