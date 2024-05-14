Это так просто, что не сразу веришь: как родители могут легко повысить IQ ребенка

Не секрет, что многие качества закладываются еще в детстве. И для многих из них родителям нужно прилагать совсем немного усилий.

Какими бы измученными родители не были после рабочего дня, очень важно, чтобы они общались как с ребенком, так и рядом с ним. По крайней мере, ученые определили, что это имеет положительное влияние на IQ детей.

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Ключ к успеху – общение

Ученые определили, что дети в возрасте от 2 до 4 лет, родители которых много общаются, имеют более высокий IQ. Количество слов, которое они слышали в течение дня, имело положительную корреляцию с их когнитивными способностями.

По мнению ученых, в среде, в которой находятся дети, важна энергичная коммуникация. Они быстрее учатся, лучше считают и могут построить свою мысль с помощью более сложных конструкций.



С детьми нужно много разговаривать / Фото Unsplash

Кроме того, ученые советуют родителям обратить внимание на качество своей речи. Чем более разнообразные слова они употребляют, тем больший словарный запас фиксируют у детей.

Профессор Софи фон Штумм выяснила, что большую роль играет и поощрительная модель воспитания. Если родители тепло отвечают на шквал детских вопросов и поддерживают их любознательность, то дети становятся менее агрессивными и учатся куда эффективнее.

Ученые отмечают, что вербальное взаимодействие с детьми играет ключевую роль в их развитии. Они будут и в дальнейшем исследовать этот потенциал в воспитании, чтобы показать, что секрет не только в талантах, но и ежедневном развитии навыков.

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