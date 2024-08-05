"Примите хаос": звездный Райан Рейнольдс поделился главным секретом отцовства

Звезда Дэдпула воспитывает с Блейк Лайвли 4 детей. Он отмечает, что отцовство никогда не было легким делом, поэтому всегда стоит сосредотачиваться на положительных моментах.

Принять хаос

Канадский актер вместе с женой являются многодетными родителями. Они воспитывают четырех детей в возрасте 9, 7, 4 и 1 года.

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Он советует родителям сосредоточиться не на проблемах, а на том, что скоро они пройдут, и они будут скучать по этим временам.

Примите хаос. Беспорядок закончится, когда дети покинут ваш дом. Наслаждайтесь этим временем, оно такое скоротечное,

– отмечает звезда.

Создавайте воспоминания

Еще один лайфхак для родителей – создавать воспоминания, в которые захочется вернуться через много лет.

Пройдет 30, 40 лет, и вы будете возвращаться воспоминаниями в прошлое. Лучше позаботиться о том, чтобы эти воспоминания были счастливыми, и вы были готовы отдать все, чтобы вернуться в этот момент,

– считает Рейнольдс.

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