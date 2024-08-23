"Они в пузыре любви": как принц Уильям и Кейт Миддлтон воспитывают детей

К королевской семье всегда было много внимания. А особенно оно пристальное, когда речь идет о воспитании потомков престола.

Продолжение традиций

Бывшая корреспондентка ВВС Дженни Бонд ,которая освещала жизнь королевской семьи, рассказала, что воспитывает детей так, как воспитывали ее собственные родители, Майкл и Кэрол. Принц Уильям полностью поддерживает жену и помогает ей во всех процессах.

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У Кейт было счастливое и стабильное детство, и она дарит им то же самое. Она разделяет современный подход к воспитанию и дает детям возможность проявлять эмоции,

– рассказала Дженни.

Любовь – основа всего

Уильям также настаивает на том, чтобы дети были окутаны "пузырем любви".

Думаю, в будущем это очень окупится, три целостные, уравновешенные и очень любимые ребенка, надеюсь, будут иметь долгие и счастливые отношения со своими родителями,

– добавила бывшая журналистка.

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