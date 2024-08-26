Пару из Чехии могут бросить в тюрьму: сколько лет их ребенок не ходил в школу

В Чехии крайне строго относятся к тому, что ребенок пропускает школу. И ответственность за это несут родители.

Забыли об обязанности

В Чехии на мужчину 64 лет и 47 лет завели уголовное производство. Причина – они 2 года не обращали внимания на то, что их ребенок не посещает школу.

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Суммарно ребенок за это время пропустил 1900 учебных часов (в одном учебном году – около 1000 часов). Таким образом, мужчина и женщина поставили под угрозу воспитание ребенка.

Что им грозит

Как сообщили в полиции, начальная школа много раз сообщала родителям об этой ситуации, однако никакой реакции от них не было.

Они поставили под угрозу воспитание ребенка, позволив несовершеннолетнему вести бездейственный и аморальный образ жизни,

– сказали в полиции.

Это впервые в Чехии ребенок пропустил такое количество учебных часов. Если мужчину и женщину привлекут к ответственности, они могут оказаться в тюрьме на несколько лет.

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