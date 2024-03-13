Отцу пришлось развлекать игрушку сына: фото Птеродактиля "взорвали" сеть

Дети очень ревностно относятся к своим любимым игрушкам. Чтобы те не "скучали", родителям иногда приходится идти на невероятные поступки.

Веселые выходные Птеродактиля

Как рассказал пользователь социальной сети Х Александр Кульчицкий, его сын Лев забыл любимую игрушку – плюшевого Птеродактиля – в детском саду. Мальчик ехал с мамой из города на выходные и очень плакал из-за того, что не может взять игрушку с собой.

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Я пообещал, что заберу Птеродактиля, и мы будем играть, чтобы ему не было грустно,

– рассказал мужчина.

Чтобы мальчик знал, что его любимой игрушке не грустно, папа присылал ему фотографии развлечений Птеродактиля. Креативность папы просто "взорвала" сеть.

Птеродактиль вкусно ел ...

...не забывал чистить зубы ...

... весело развлекался ...

... и напоминал мальчику, что сильно его любит.

Пользователи сети отметили креативность папы, а маленький Левчик не грустил из-за того, что забыл свою любимую игрушку.