Усыновленный мужчина написал биологическим родителям через 56 лет – что ему ответили

Мужчина, которого в детстве усыновили, даже спустя десятки лет не оставлял попыток найти родителей. В конце концов его усилия увенчались успехом.

Длительные поиски родителей

Как рассказал сын одного из жителей Канады, его папа был усыновленным сразу после рождения. Однажды ему на День рождения подарили ДНК-тест, чтобы он смог узнать больше о своем происхождении.

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Папа имел только письмо от биологических родителей, в котором говорилось о том, что он родился в любви, но они не могли дать ему достойный уровень жизни,

– написал сын.

Мужчина сразу написал двум людям, чьи данные соответствовали его, и с нетерпением ждал ответа. И однажды желанные письма пришли.

Что рассказали биологические родители

Почти сразу откликнулся биологический отец. Он был очень счастлив, что таки нашел сына, ведь уже много лет мечтал о встрече. Биологическая мама тоже ответила и рассказала, как все было.

Она забеременела в 17, и ее отец решил "не позорить семью" и организовал усыновление. Со временем влюбленные развелись и создали семьи.

Сейчас мужчина держит тесный контакт с биологическими родителями, чтобы наверстать все эти годы.

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