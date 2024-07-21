Истерика у ребенка: когда это выходит за норму

Истерики у малышей – эмоциональные вспышки, с которыми обычно сталкиваются дети в возрасте от 1 до 3 лет. Иногда такое поведение расстраивает или даже раздражает родителей.

Истерики могут быть спровоцированы разными факторами. Скачок роста, голод, усталость или то, когда ребенку говорят "нет". Во время истерик малыш может кричать, бить ногами, плакать или проявлять другие формы агрессии, чтобы выразить свои эмоции.

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Когда стоит беспокоиться о детских истериках

Если истерики становятся слишком частыми или интенсивными, это может быть признаком расстройств поведения.

– истерики являются частыми и длительными после 4 лет;– ребенок наносит себе или другим вред во время истерик;– они сопровождаются другими проблемами, такими как задержка речи или социальных навыков;– ваш малыш регулярно проявляет агрессивное поведение против других людей, например, кусает, бьет ногами или руками.

Чтобы предотвратить истерики, следует понимать триггеры. Сохраняйте спокойствие и обеспечьте детям комфортное пространство, когда это нужно. Благодаря поддержке родителей малыши могут научиться регулировать свои эмоции, лучше сообщать о своих потребностях и, в конце концов, перерасти частые истерики.

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