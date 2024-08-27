Подражает Диане: какое хобби себе выбрала принцесса Шарлотта
Источник:Express
Хобби детей – это всегда интересно, ведь через увлечения можно многое узнать о них самих. А особенно, когда речь идет о детях из королевской семьи.
Страсть Дианы перешла к Шарлотте
Стало известно, что 9-летняя Шарлотта просто обожает танцевать. Это занятие было страстью Дианы, ее покойной бабушки.
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Как рассказала Кейт Миддлтон, этим круг увлечений девочки не ограничивается. Шарлотта также любит гимнастику, играть на фортепиано, проявляет интерес к теннису и верховой езде.
Однако балет занимает в жизни девочки особое место. Каждую неделю она берет частные уроки в балетной школе в южной части Лондона. Принцесса Уэльская также водила дочь на просмотр "Щелкунчика" в Королевском оперном театре.
Диана мечтала стать балериной
Покойная Диана обожала балет, в молодые годы она даже мечтала стать балериной. Она была покровительницей Английского национального балета, а однажды даже устроила спектакль-сюрприз в Королевском оперном театре.
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