Подражает Диане: какое хобби себе выбрала принцесса Шарлотта

Хобби детей – это всегда интересно, ведь через увлечения можно многое узнать о них самих. А особенно, когда речь идет о детях из королевской семьи.

Страсть Дианы перешла к Шарлотте

Стало известно, что 9-летняя Шарлотта просто обожает танцевать. Это занятие было страстью Дианы, ее покойной бабушки.

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Как рассказала Кейт Миддлтон, этим круг увлечений девочки не ограничивается. Шарлотта также любит гимнастику, играть на фортепиано, проявляет интерес к теннису и верховой езде.

Однако балет занимает в жизни девочки особое место. Каждую неделю она берет частные уроки в балетной школе в южной части Лондона. Принцесса Уэльская также водила дочь на просмотр "Щелкунчика" в Королевском оперном театре.

Диана мечтала стать балериной

Покойная Диана обожала балет, в молодые годы она даже мечтала стать балериной. Она была покровительницей Английского национального балета, а однажды даже устроила спектакль-сюрприз в Королевском оперном театре.

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