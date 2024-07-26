Важный аспект воспитания: почему с детьми так важно шутить, особенно после конфликтов
Источник:CNN
Наладить отношения с детьми – важная задача для всех родителей. И прекрасным инструментом для этого является юмор.
Шутить несмотря ни на что
Чем старше становятся дети, тем труднее найти с ними общий контакт. Со временем они даже начинают закатывать глаза, когда взрослые пытаются шутить.
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Впрочем, ученые советуют не останавливаться даже в этом случае и не исключать юмор из коммуникации. Как показало их исследование, шутки играют большую роль в воспитании.
Почему юмор так важен
Как рассказала соавтор исследования Энн Либера, адъюнкт-профессор комедийного искусства в Колумбийском колледже Чикаго, юмор всегда улучшает отношения между детьми и родителями.
Кроме того, он учит детей новому взгляду на вещи, позволяет увидеть все под новым углом,
– добавила она.
Поэтому, родителям следует знать: если в отношениях с детьми присутствует юмор, значит, они движутся в правильном направлении.
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