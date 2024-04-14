"Ради девочки": звездная Рианна рассказала, сколько еще детей готова родить

Рианна и ее бойфренд A$AP Rocky уже стали родителями двух сыновей. Впрочем, на этом звездная парочка останавливаться не собирается.

Сколько еще детей хочет Рианна

Недавно таблоидами разлетелся слух, что Рианна беременна третьим ребенком. Звезда не подтвердила информацию, но не скрывает, что не имеет ничего против, чтобы снова родить.

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36-летняя певица призналась, что готова иметь "столько детей, сколько даст Бог".

Я бы пошла больше, чем на два. Я бы попробовала, чтобы родить девочку. Но, конечно, если это снова будет мальчик, то никаких проблем, мы будем ему очень рады,

– рассказала певица.

Сейчас пара воспитывает двух сыновей – RZA Ателстона Майерса и Риота. Риана рассказала, что решилась на материнство благодаря поддержке, которую ей предоставляет партнер.

"Мы знали друг друга из предыдущих отношений и знали, какую боль можем причинить друг другу. Мы начинали встречаться очень осторожно, однако все в порядке, A$AP Rocky – замечательный отец", – поделилась звезда.

В прошлый раз певица забеременела уже через 9 месяцев после рождения первенца, поэтому фанаты предполагают, что и на этот раз пара не будет откладывать дело в долгий ящик.