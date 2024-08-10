Настоящая сказка для малышей: первый детский вагон уже отправился в путь с вокзала Львова

Со Львовщины в рейс отправился первый детский вагон "Укрзалізниці". Его создали совместно с ЮНИСЕФ при поддержке Министерства образования.

Львовская военная администрация показала фото того, как выглядят обновленные детские вагоны.

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Детский вагон "Укрзализныци"

Новый детский вагон отправился с Главного железнодорожного вокзала Львова по маршруту Харьков – Ясиня в составе поезда №15/16. Он адаптирован для путешествий самых маленьких пассажиров до 8 лет.

Каждое купе обустроили учебно-развлекательными материалами, настольными играми, манежами для малышей и увеличенными ограничителями верхней полки с противоударной накладкой. А в коридорах разместили интерактивные плакаты, бизи-борды с подвижными элементами и детские поручни с мягкой обивкой для безопасного передвижения,

– пишет Львовская ОВА.

Билеты в детский вагон доступны исключительно в приложении "Укрзалізниці" – он имеет отдельную маркировку. Вскоре планируют запустить еще 7 таких вагонов.

Как выглядит новый детский вагон / фото Львовской ОГА