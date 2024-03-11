Желток или белок: какую часть яйца дети должны есть обязательно

Яйца – очень важный продукт в детском рационе. Но часто случается, что дети отдают предпочтение только одной части – желтку или белку. Какая из них приносит организму больше пользы?

Какую часть яйца нужно есть детям

Яйца – это крайне полезный продукт, который способствует развитию и росту ребенка. В частности, речь идет об укреплении костей, улучшение работы щитовидной железы и тому подобное. Но случаются, что для детей они бывают сильным аллергеном, поэтому нужно быть крайне осмотрительными с введением их в рацион.

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Часто мамы прибегают к вопросу: "С какого возраста можно давать ребенку яйцо и почему рекомендуется начинать с желтка?". Вот несколько рекомендаций по этому поводу.

Как правило, в детский рацион яйца вводят с 8 – 9 месяцев. Они должны быть сварены вкрутую, и сначала ребенку дают желток. Поскольку малыши очень осторожно относятся к новым вкусам, рекомендуют растолочь желток чайной ложкой и добавить к нему немного молока.

Яйца – важный продукт для детей / Фото Pixabay

Яйцо должно быть в дневном рационе маленьких детей не более двух раз в неделю. Его порцию также нужно увеличивать постепенно, наблюдая за тем, не возникла ли у ребенка аллергия.

Интересно, что именно в желтке содержится половина количества белка яйца. Также здесь витамины В6, В12 и D. Зато в белке меньше микроэлементов, и именно он является аллергеном.

Также родителям советуют обратить внимание на перепелиные яйца. Они гипоаллергенные, имеют меньше сальмонелл и более полезны. Именно поэтому для первого прикорма педиатры часто советуют именно их.

В Японии школьникам вообще ежедневно дают по 2 – 3 перепелиных яйца. Там существует мнение, что имеют положительное влияние на память и зрение ребенка.

Кстати, если есть время и вдохновение – обязательно приготовьте с ребенком это овсяное печенье.

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