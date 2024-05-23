"Маленькая властная королева": звездная Адель мечтает о дочери – когда планирует пополнение в семье
Источник:geo.tv
Певица Адель не против расширения семьи. Сейчас у нее много работы, однако откладывать дело на век она не собирается.
Певица Адель неожиданно рассказала о планах родить еще одного ребенка. У нее есть сын от первого брака с Саймоном Конекки, однако теперь она встречается с Ричем Полом и видит младенца как прекрасное продолжение их отношений.
Читайте также "Это похоже на тюрьму": успешная бизнесвумен объяснила, почему ее дети не ходят в школу
Сейчас она активно гастролирует с концертами, но как только тур завершится, Адель сразу будет воплощать план о рождении ребенка.
Как только я закончу со всеми своими обязательствами и со всеми моими выступлениями, я хочу родить ребенка,
– сказала она прямо на одном из концертов.
Она рассказала, что мечтает о девочке, ведь уже имеет сына Анджело и хотела бы попробовать себя в новом амплуа. Она с юмором рассказывает, что возможно девочка будет очень капризная.
Ох, это может быть настоящая маленькая властная королева,
– шутит певица.
Поклонники Адель отмечают, что уже не впервые она рассказывает о желании родить от Пола. Похожие заявления звезда делала еще в августе прошлого года.
Ранее мы писали о том, почему София Вергара отказалась рожать для бывшего мужа.