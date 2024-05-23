"Маленькая властная королева": звездная Адель мечтает о дочери – когда планирует пополнение в семье

Певица Адель не против расширения семьи. Сейчас у нее много работы, однако откладывать дело на век она не собирается.

Певица Адель неожиданно рассказала о планах родить еще одного ребенка. У нее есть сын от первого брака с Саймоном Конекки, однако теперь она встречается с Ричем Полом и видит младенца как прекрасное продолжение их отношений.

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Сейчас она активно гастролирует с концертами, но как только тур завершится, Адель сразу будет воплощать план о рождении ребенка.

Как только я закончу со всеми своими обязательствами и со всеми моими выступлениями, я хочу родить ребенка,

– сказала она прямо на одном из концертов.

Она рассказала, что мечтает о девочке, ведь уже имеет сына Анджело и хотела бы попробовать себя в новом амплуа. Она с юмором рассказывает, что возможно девочка будет очень капризная.

Ох, это может быть настоящая маленькая властная королева,

– шутит певица.

Поклонники Адель отмечают, что уже не впервые она рассказывает о желании родить от Пола. Похожие заявления звезда делала еще в августе прошлого года.

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