Пару з Чехії можуть кинути до в'язниці: скільки років їхня дитина не ходила до школи

26 серпня 2024, 15:04
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська

Джерело:

Novinky

У Чехії вкрай суворо ставляться до того, що дитина пропускає школу. І відповідальність за це несуть батьки.

Забули про обов'язок 

У Чехії на чоловіка 64 років та 47 років завели кримінальне провадження. Причина – вони 2 роки не зважали на те, що їхня дитина не відвідує школу. 

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Сумарно дитина за цей час пропустила 1900 навчальних годин (в одному навчальному році – близько 1000 годин). Таким чином, чоловік та жінка поставили під загрозу виховання дитини. 

Що їм загрожує 

Як повідомили у поліції, початкова школа багато разів повідомляла батькам про цю ситуацію, однак жодної реакції від них не було. 

Вони поставили під загрозу виховання дитини, дозволивши неповнолітньому вести бездіяльний і аморальний спосіб життя,
– сказали у поліції.

Це вперше в Чехії дитина пропустила таку кількість навчальних годин. Якщо чоловіка та жінку притягнуть до відповідальності, вони можуть опинитися у в'язниці на кілька років. 

Раніше ми писали про речі, які дитина повинна навчитися до 10 років. 