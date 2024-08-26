Пару з Чехії можуть кинути до в'язниці: скільки років їхня дитина не ходила до школи

У Чехії вкрай суворо ставляться до того, що дитина пропускає школу. І відповідальність за це несуть батьки.

Забули про обов'язок

У Чехії на чоловіка 64 років та 47 років завели кримінальне провадження. Причина – вони 2 роки не зважали на те, що їхня дитина не відвідує школу.

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Сумарно дитина за цей час пропустила 1900 навчальних годин (в одному навчальному році – близько 1000 годин). Таким чином, чоловік та жінка поставили під загрозу виховання дитини.

Що їм загрожує

Як повідомили у поліції, початкова школа багато разів повідомляла батькам про цю ситуацію, однак жодної реакції від них не було.

Вони поставили під загрозу виховання дитини, дозволивши неповнолітньому вести бездіяльний і аморальний спосіб життя,

– сказали у поліції.

Це вперше в Чехії дитина пропустила таку кількість навчальних годин. Якщо чоловіка та жінку притягнуть до відповідальності, вони можуть опинитися у в'язниці на кілька років.

Раніше ми писали про речі, які дитина повинна навчитися до 10 років.