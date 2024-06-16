Не тільки мама: донька мило обійняла та поцілувала тата – вірусне відео TikTok

Всі молоді батьки знають про дивовижну прив'язаність дітей до мами. Малеча може тижнями "прилипати" до мами, тож коли тато отримує свою долю любощів від дитинки – це завжди дуже мило.

Мами для дитини є постійним джерелом комфорту, безпеки та розуміння, через що тати можуть почуватися трохи відстороненими, особливо коли справа стосується поцілунків і обіймів.

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Як донька розчулила тата

У вірусному відео TikTok мама зняла "Ще один день із життя непередбачуваного малюка", який змусив її та чоловіка відчути силу любові своєї доньки.

32-річна дівчина з Корнуолла, що у Великій Британії, зняла свою доньку під час сімейного дня на пляжі. Дівчинка на відео дуже мило виявляє до свого тата всі види ласки. Вона його голубить, обіймає, цілує та тулиться.

Те саме миле відео:

У відповідь батько Ян каже: "Я люблю тебе, дякую", і вираз його обличчя говорить про все. Він здивовано дивиться в камеру і не може прийти в себе від такого прояву емоцій.

Комусь це може здатися нормальною поведінкою малюка до батька, але текст у TikTok пояснює: "Якщо ваш малюк тижнями не хоче нікого, крім мами, і раптом тато отримує всю любов".

Чому маленькі діти більше прив'язані до мами

У перші кілька років життя більшість дітей віддають емоційну перевагу мамі. Проведено багато наукових досліджень, які пояснюють це явище.

По-перше, матері зазвичай проводять більше часу з дітьми, особливо на перших етапах життя, і більше залучені до догляду за ними. Дослідження показують, що діти часто звертаються до матерів у випадках стресу, болю або хвороби, оскільки матері зазвичай виконують роль "безпечного притулку" для своїх дітей.

По-друге, тип взаємодії між дитиною та кожним із батьків є різним. Матері, як правило, більше спрямовані на заспокоювання дитини, тоді як тати частіше займаються активними іграми, які підвищують емоційне збудження дітей. Ці різні стилі взаємодії призводять до різних типів прив'язаності, причому діти зазвичай відчувають себе більш комфортно та спокійно поруч із матерями.