Справжня казка для малечі: перший дитячий вагон вже вирушив в дорогу з вокзалу Львова

Зі Львівщини в рейс вирушив перший дитячий вагон "Укрзалізниці". Його створили спільно з ЮНІСЕФ за підтримки Міністерства освіти.

Львівська війська адміністрація показала фото того, як виглядають оновлені дитячі вагони.

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Дитячий вагон "Укрзалізниці"

Новий дитячий вагон відправився з Головного залізничного вокзалу Львова за маршрутом Харків – Ясіня в складі поїзда №15/16. Він адаптований для подорожей найменших пасажирів до 8 років.

Кожне купе облаштували навчально-розважальними матеріалами, настільними іграми, манежами для малечі та збільшеними обмежувачами верхньої полички із протиударною накладкою. А в коридорах розмістили інтерактивні плакати, бізі-борди з рухомими елементами і дитячі поручні з мʼякою оббивкою для безпечного пересування,

– пише Львівська ОВА.

Квитки у дитячий вагон доступні винятково у застосунку "Укрзалізниці" – він має окреме маркування. Невдовзі планують запустити ще 7 таких вагонів.

Як виглядає новий дитячий вагон / фото Львівської ОВА