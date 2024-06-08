Маму розсмішили "трюки" дитини в утробі, які вона побачила на УЗД: ви також не стримаєте усмішки

Діти здатні дивувати, навіть перебуваючи в утробі матері. Завдяки УЗД можна побачити чималу частину їхнього життя.

Цікавий випадок на УЗД

20-річна британка Медді Лундстрам розповіла про курйоз, який трапився з нею під час чергового планового УЗД. Це трапилося на 25 тижні її вагітності.

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Все було гаразд, однак в неї трапилася кровотеча. Лікарі запевнили, що все гаразд, але ризик втратити дитину залишався завжди. У жінки почалася параноя.

Обстеження показало, що на щийці матки Медді є пухлина. Мама жінки хворіла на рак, але біопсія дала негативний результат.

Під час УЗД моя дівчинка спочатку не дивилася у камеру, а потім за кілька секунд вже підіймала пальці вгору, ніби сказала: "Я в порядку — йди геть",

– пригадує Медді.

Немовля намагається заспокоїти матір / Фото SNBC

Цей курйоз розсмішив як її, так і медичний персонал. Дійсно, дитина ніби відчувала переживання мами та намагалася її заспокоїти. Напевно, малюки під час УЗД – це завжди цікава історія, розповісти свою частину якої може кожна жінка, яка стала мамою.